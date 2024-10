Federterme lancia Italcares | 50 strutture aderiscono alla piattaforma per la valorizzazione del turismo medicale

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oltre 50termali e sanitarie italiane, più di 200 trattamenti e 20 programmi. Questi i numeri a oggi di, ladigitale ideata da Confindustriae co-finanziata dal Ministero del. In occasione dell’Assemblea pubblica, che si è tenuta oggi a Roma, è stato annunciato il lancio del nuovo portale per ilche nasce per facilitare l’accesso a un’ampia offerta di terapie presso centri termali esanitarie, partner dell’iniziativa.è la prima guida al benessere in Italia e si rivolge sia ai turisti stranieri sia ai cittadini italiani che cercano una destinazione di eccellenza per trattamenti di salute e prevenzione anche graziecapillarità sul territorio nazionale delleche hanno aderito all’iniziativa.