Esce oggi il nuovo singolo di Tommaso Primo, "Jesus Christ Super Saiyan"

Fuori oggi in digitale "Jesus Christ Super Saiyan", il nuovo brano del cantautore napoletano Tommaso Primo, primo estratto del suo concept album di prossima uscita. "Jesus Christ Super Saiyan", scritto da Tommaso Primo con la collaborazione di Gianluigi Capasso e prodotto da Gianmarco Grande, è il brano di apertura del nuovo album del cantautore. Nel testo, Tommaso Primo affronta temi attuali come la politica e il consumismo e attraverso il dialetto napoletano reinterpreta in chiave contemporanea la figura di Gesù Cristo. "Jesus Christ Super Saiyan" è un brano che racchiude influenze urban-rap, reggaeton e latin, creando un sound che riporta alla tradizione napoletana.

