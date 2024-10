Ilrestodelcarlino.it - "Energica, subito il tavolo di salvaguardia"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È stato nominato il curatore fallimentare che si occuperà della liquidazione giudiziale dia Soliera. Leo Puca della Fiom Cgil hacomunicato la notizia alla Regione, perché, a questo punto, esistono i presupposti per convocare ildiper tutelare i 45 lavoratori e attivare, quindi,la cassa integrazione per cessazione di attività. "Da ieri è scaduto il contratto di solidarietà – spiega Puca – che era in vigore da inizio gennaio ad oggi. I lavoratori non hanno più ammortizzatori sociali". Quindi Puca ha avvisato l’azienda che oggi saranno tutti lavorare. Ancora il sindacalista: "Si attende di sapere chi è il curatore e cosa intende fare. Gli scenari potrebbero essere due: in primis, il fermo totale dell’azienda; in secondo luogo, disporre di continuare a svolgere qualche attività al fine di una migliore soddisfazione del credito".