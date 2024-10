Ilfattoquotidiano.it - Ecco l’aumento deciso del governo per le pensioni minime: 10 centesimi al giorno. Tre euro al mese, ancora meno del previsto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tre. È questomensile per leapparecchiato dalla legge di bilancio presentata dalMeloni. L‘assegno sale da 614,7 a 617,9. Se si considera che l’inflazione per i beni a largo consumo è intorno all’1% si capisce che in realtà, al di là della irrisorietà della cifra, l’assegno rimane identico, o addirittura scende, in termini di potere d’acquisto. Questa la sostanza del provvedimento sebbene nel testo della manovra la misura sia espressa in modo arzigogolato. Quest’anno scadevadel 2,7%con la legge di Bilancio per il 2024. Learriveranno a 617,9dai 614,77 attuali perché la base di calcolo è quella precedente aldel 2,7% dato l’anno scorso maggiorata con il recupero dell’inflazione pari all’1%.