Ilrestodelcarlino.it - Distrutto il murales alla stazione: "Lavori necessari dopo il sisma"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il caso del dipinto di Carlo Gentili, "La primad’Italia dedicata alle donne", di 33 metri quadrati,con idi Tolentino, è destinato a far discutere. Troppe leggerezze commesse ed è venuto meno il rispetto nei confronti dell’artista di Tolentino, che ha realizzato l’opera nel 2008, pagata dal Comune. "Un’offesa nei confronti del mondo femminile cui il dipinto era dedicato – ha detto l’artista – e una gravissima operazione di stampo vandalistico: distruggere l’opera d’arte dedicata all’universo femminile è un atto inqualificabile e gravissimo". Oggi le Ferrovie spiegano l’accaduto. "Nelladi Tolentino è in atto un importante intervento di consolidamento sismico dell’intero fabbricato viaggiatori. L’intervento prevede un intonaco armato, per realizzare il quale occorre rimuovere l’intonaco preesistente.