Dimarco: «Non abituati a questo campo! Dobbiamo fare la partita»

Terza di Champions League per l'Inter, che si trova in Svizzera per affrontare lo Young Boys. si è espresso sul match del Wankdorf Stadion nel pre di Inter TV. PERIODO DA PROSEGUIRE – Le parole di Federico su Young Boys-Inter: «Sicuramente dobbiamo la nostra contro una squadra forte, su un tosto e difficile che abbiamo provato ieri. Non siamo a giocare su un sintetico, vedo che sta venendo bagnato molto e quindi la palla andrà veloce. andare a la nostra e prendere i tre punti».