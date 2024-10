Ilfattoquotidiano.it - Deposito su cauzione, la direttiva Ue sul monouso lo impone. Ma per le lobby italiane del riciclo a tutti i costi è un vuoto a perdere

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La strada per l’arrivo in Italia di un sistema disu(Deposit return system) per i contenitori di bevande è tutt’altro che spianata. Eppure il dado è tratto. L’obbligo di introduzione di un Drs è imposto dallaUe sul(la Single Use Plastic, già recepita in Italia) per quanto riguarda le bottiglie per bevande in Pet e sarà esteso ai contenitori per bevande in metallo, come previsto dal Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (Ppwr), che dovrebbe concludere il suo iter con il voto in Consiglio europeo a metà dicembre. Funziona così: il consumatore acquista una bevanda e paga, per il contenitore, unache viene aggiunta al prezzo del prodotto e viene restituita quando riporta l’imballaggio al rivenditore. Sedici gli Stati europei che lo utilizzano, mentre altri dieci lo hanno previsto.