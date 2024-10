Liberoquotidiano.it - David Parenzo, cosa sfila dal taschino: sfida in diretta a Carlo Nordio e governo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Più che La vie en rose, quella diè una “ballata in rosso”, inteso come il colore politico. Nulla di nuovo, in fondo, anche se il conduttore de L'aria che tira decide di aprire la puntata di martedì del talk mattutino di La7 con un insolito tocco di romanticismo d'annata. Non illudetevi: è solo una coincidenza.entra in studio con passo deciso e al tempo stesso galleggiante, ondeggia sulle note della mitica canzone di Edith Piaf. Le luci si accendono sugli ospiti e sul video-wall che mostra il ministro della Giustiziaa cui viene dedicato il brano. Fine della magia, anche seavverte la regia: «Lasciate, lasciate queste meravigliose note!». Ma dal sogno si ripiomba nella più cruda delle realtà, la polemica politica italiana.