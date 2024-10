Dal Chietino a “Famiglie d’Italia”: i Lattanzio vincono il montepremi alla prima puntata (Di mercoledì 23 ottobre 2024) vincono 10mila euro tondi tondi e alla loro prima puntata. Si tratta della famiglia Lattanzio che al loro esordio nel quiz show “Famiglie d’Itali” su La7, nuovo programma condotto da Flavio Insinna, si porta a casa il montepremi finale.Il gruppo residente tra Ripa Teatina, Villamagna Chietitoday.it - Dal Chietino a “Famiglie d’Italia”: i Lattanzio vincono il montepremi alla prima puntata Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)10mila euro tondi tondi eloro. Si tratta della famigliache al loro esordio nel quiz show “d’Itali” su La7, nuovo programma condotto da Flavio Insinna, si porta a casa ilfinale.Il gruppo residente tra Ripa Teatina, Villamagna

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wingfoil Racing World Cup Sardinia, vincono Polonia e Francia - Polonia e Francia portano a casa i titoli della WingFoil Racing World Cup Sardinia in questa ultima giornata senza regate per via dell’assenza delle condizioni di vento utili ... (pressmare.it)

Diretta/ Pro Vercelli Union Clodiense (risultato finale 1-1): Sinani risponde a Comi (13 ottobre 2024) - Diretta Pro Vercelli Union Clodiense, streaming, video e tv: piemontesi e veneti a confronto nella nona giornata del Girone A di Serie C. (ilsussidiario.net)

Uomini e Donne, riprese del 7 ottobre: Cusitore prosegue la conoscenza con Margherita - Nel frattempo, Tony di Temptation Island è stato ospite in studio per presentare le esibizioni delle signore. Anche Roberta Di Pauda e Alessandro Vicinanza sono tornati nel dating show per aggiornare ... (it.blastingnews.com)