Oasport.it - Confermato il ritorno di Marcel Hirscher a Soelden: qual era stata la sua ultima gara. E l’Olanda sogna…

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Adesso è (quasi) ufficiale.prenderà parte al gigante di, in programma domenica 27 ottobre e valevole come tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Uno dei più grandi sciatori di tutti i tempi si appresta dunque a tornare indopo cinque anni dal ritiro, rappresentando un nuovo Paese. Il 35enne salisburghese, vincitore di otto Coppe del Mondo generali consecutive tra il 2012 ed il 2019, competerà infatti per i Paesi Bassi e non più per l’Austria.ha scelto di rimettersi in gioco sotto bandiera olandese (il Paese della madre) per avere a disposizione sostanzialmente un team privato e per non dover fare i conti con la concorrenza interna in una squadra profonda e competitiva come quella austriaca.