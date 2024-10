Chi è lo sconosciuto imbucato nella foto iconica di Camarda: “Ho preso il Daspo per un gol annullato” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) nella foto di Camarda che esulta per il gol in Milan-Club Brugge di Champions c'è anche uno sconosciuto che si è imbucato. Si tratta di un tifoso del Milan che ha poi raccontato cosa gli è accaduto. Fanpage.it - Chi è lo sconosciuto imbucato nella foto iconica di Camarda: “Ho preso il Daspo per un gol annullato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)diche esulta per il gol in Milan-Club Brugge di Champions c'è anche unoche si è. Si tratta di un tifoso del Milan che ha poi raccontato cosa gli è accaduto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è lo sconosciuto imbucato nella foto iconica di Camarda: “Ho preso il Daspo per un gol annullato” - Nella foto di Camarda che esulta per il gol in Milan-Club Brugge di Champions c'è anche uno sconosciuto che si è imbucato ... (fanpage.it)