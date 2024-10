Castellammare, pitbull uccide cagnolino: passanti lo pestano con calci e bastoni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) pitbull preso a calci e bastonate da alcuni passanti che hanno cercato di salvare un cagnolino di razza molto più piccola. È quanto si vede in un filmato che diversi cittadini hanno inviato al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Castellammare, pitbull uccide cagnolino: passanti lo pestano con calci e bastoni I fatti sono L'articolo Castellammare, pitbull uccide cagnolino: passanti lo pestano con calci e bastoni Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Castellammare, pitbull uccide cagnolino: passanti lo pestano con calci e bastoni Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)preso ae bastonate da alcuniche hanno cercato di salvare undi razza molto più piccola. È quanto si vede in un filmato che diversi cittadini hanno inviato al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.loconI fatti sono L'articololoconTeleclubitalia.

Alcune persone, come si vede in un filmato che diversi cittadini hanno invitato al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, hanno preso a calci e bastonate un cane, di