Cacciano Pd | La beffa Solitek è solo l’ultimo episodio della farsa mastelliana

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giovanni, Segretario PD Sannio. “Nelconsiglio comunale di Benevento è andata in scena l’ennesima maleducatadi una classe politica che da dieci anni guida città e provincia con risultati disastrosi. Tutti ormai ne sono consapevoli e a nulla valgono le dichiarazioni farlocche periodicamente riversate sulla stampa locale.Per di più, come da prassi consolidata del decennio mastelliano, in assenza di argomenti e nell’impossibilità di confutare i fatti, la trama prevede di passare alle offese e al dileggio personale. Ieri è toccato alla capogruppo del PD, Floriana Fioretti, al portavoce di ApB, Luigi Perifano, e a Gabriele Corona di Altra Benevento. Tutti colpevoli di richiamare la maggioranza alle proprie responsabilità istituzionali, adducendo ragioni e circostanze persino troppo evidenti.