Lettera43.it - Bioenerys, al via a Foligno il progetto decARTbonization

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è svelato martedì 22 ottobre 2024 ail nuovopromosso da, società del gruppo Snam, che coinvolge lo street artist Tvboy con un’opera che non solo abbellirà l’impianto di produzione di biometano della città umbra ma contribuirà, nel suo piccolo, a promuovere un positivo impatto sociale e ambientale, specialmente nella lotta all’inquinamento atmosferico attraverso la cattura della Co2. Il murale, realizzato sui muri perimetrali dell’impianto, è stato infatti realizzato con vernici certificate e made in Italy (Airlite) in grado di assorbire, come un piccolo bosco urbano di 408 metri quadrati, la Co2 e altri elementi inquinanti come NOx e Pm10, le cosiddette polveri sottili che sono le principali responsabili dell’inquinamento urbano.