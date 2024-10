Bianca Berlinguer, fuorionda di Striscia: “Branco di incapaci”. E sulla Rai: “Non sarei più in onda” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un nuovo fuorionda di Striscia la Notizia con protagonista Bianca Berlinguer, la conduttrice di È sempre CartaBianca: nel servizio mandato in onda il 22 ottobre 2024, la Berlinguer ha commentato prima un servizio errato a opera dei suoi collaboratori e poco dopo si è lasciata andare a una confessione sottovoce sul suo addio alla Rai e sul passaggio a Mediaset, e su come oggi starebbero lavorando le persone in Rai. Ma procediamo per punti. fuorionda su Bianca Berlinguer a Striscia la Notizia Il fuorionda su Bianca Berlinguer risale alla registrazione di È sempre CartaBianca di domenica, in cui la conduttrice si è lamentata del lavoro della sua redazione per un servizio sbagliato. La ricostruzione del programma di Antonio Ricci ha acceso i riflettori su uno sfogo piuttosto acceso, in cui ha affermato: “Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così hanno sbagliato pezzo. Dilei.it - Bianca Berlinguer, fuorionda di Striscia: “Branco di incapaci”. E sulla Rai: “Non sarei più in onda” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un nuovodila Notizia con protagonista, la conduttrice di È sempre Carta: nel servizio mandato inil 22 ottobre 2024, laha commentato prima un servizio errato a opera dei suoi collaboratori e poco dopo si è lasciata andare a una confessione sottovoce sul suo addio alla Rai e sul passaggio a Mediaset, e su come oggi starebbero lavorando le persone in Rai. Ma procediamo per punti.sula Notizia Ilsurisale alla registrazione di È sempre Cartadi domenica, in cui la conduttrice si è lamentata del lavoro della sua redazione per un servizio sbagliato. La ricostruzione del programma di Antonio Ricci ha acceso i riflettori su uno sfogo piuttosto acceso, in cui ha affermato: “Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così hanno sbagliato pezzo.

