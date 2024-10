Barcellona – Bayern Monaco: formazioni, orario, dove vederla in tv e streaming – sarà in chiaro su Tv8? (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il match tra Barcellona e Bayern Monaco è uno dei più attesi della fase a gironi della Champions League 2024/2025. La partita si giocherà stasera, mercoledì 23 ottobre, alle 21:00 presso il Camp Nou di Barcellona. Barcellona – Bayern Monaco stasera: orario e dove vederla in tv e streaming La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile seguirla tramite Sky Go e NOW TV. Inoltre, per chi non ha un abbonamento Sky, il match sarà disponibile anche in chiaro su Tv8?. Sì, avete letto bene, il match sarà trasmesso anche in chiaro su Tv8. Sky, proprietaria dei diritti televisivi, ha deciso di renderlo accessibile gratuitamente. Superguidatv.it - Barcellona – Bayern Monaco: formazioni, orario, dove vederla in tv e streaming – sarà in chiaro su Tv8? Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il match traè uno dei più attesi della fase a gironi della Champions League 2024/2025. La partita si giocherà stasera, mercoledì 23 ottobre, alle 21:00 presso il Camp Nou distasera:in tv eLa partitatrasmessa in diretta TV su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Per chi preferisce lopossibile seguirla tramite Sky Go e NOW TV. Inoltre, per chi non ha un abbonamento Sky, il matchdisponibile anche insu?. Sì, avete letto bene, il matchtrasmesso anche insu. Sky, proprietaria dei diritti televisivi, ha deciso di renderlo accessibile gratuitamente.

