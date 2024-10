Biccy.it - Avvicinamento tra Maica e un gieffino, lei confessa: “Lui mi piace”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non appenaBenedicto è entrata nella casa del Grande Fratello, unha subito cambiato atteggiamento e si è svegliato dal torpore delle ultime settimane. Tommaso Franchi è apparso da subito interessato alla bella spagnola, le ha portato un bicchiere d’acqua per darle il benvenuto e nella notte le ha fatto diverse domande per scoprire qualcosa in più sulla sua vita. Nel primo pomeriggio insieme c’è stato il vero, l’idraulico toscano ha addirittura fatto compagnia a Manica nelle pulizie di casa tra candeggina, sgrassatore, spugne e guanti (lei è germofobica).trae Tommaso, lei ammette: “Lui mi”. Anche il sito del GF spagnolo ha parlato dell’trae Tommaso: “Aun concorrente dell’edizione italiana del Grande Fratello.