Gaeta.it - Arrestato un ladro dopo una violenta rapina in un negozio di Camposampiero

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un episodio di violenza si è verificato sabato sera in undi, dove un 28enne di origine tunisina ha tentato di rubare un cavo per la ricarica del telefono e delle cuffie. Il suo gesto, scatenato da un atto di aggressione nei confronti di un dipendente, ha portato all'intervento immediato delle forze dell'ordine, culminando con l'arresto del. Questo fatto, oltre a suscitare preoccupazione tra i cittadini, accende il dibattito sulla sicurezza nei negozi, in particolare in periodi di affollamento come quello attuale. L'aggressione e il furto Il furto è avvenuto dentro unsituato nel centro di, dove un 28enne tunisino ha messo in atto il suo piano.aver rubato due articoli, tra cui un cavo per ricaricare telefoni e delle cuffie, ilha tentato di lasciare ilsenza pagare.