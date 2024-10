Tpi.it - Amadeus e il flop di ascolti di Chissà chi è: “C’è da capire se è il caso di continuare”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)a Radio Deejay parla deldidichi ènon nasconde la delusione per glibassi dichi è, il format che lo ha “seguito” sul Nove e che il conduttore già presentava su Rai 1 con il nome de I soliti ignoti. Ospite di Deejay Chiama Italia, il programma radiofonico di Linus e Nicola Savino in onda su Radio Deejay,ha commentato glideludenti della trasmissione, che si sono assestati sotto il 4%. “Mi aspettavo che sarebbe stato complicato, per forza. C’è un’abitudine sulla prima rete, Rai 1, le generaliste, Canale 5, che è consolidata. Me lo aspettavo” ha commentato il conduttore. Il presentatore, quindi, ha aggiunto: “Quando sei in un canale come questo, più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso, lo devi tenere in conto”.