Alla corte di mio padre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Svelato il mistero della grande capacità del Nobel Isaac Bashevis Singer di leggere così bene l’animo umano, di individuare con così tanta lucidità desideri e pulsioni, di raccontare i rapporti umani. Il padre di Singer per lavoro gestiva in casa un Beth Din, una corte rabbinica, una “specie di connubio fra tribunale, sinagoga, casa di studio e, se vogliamo, lettino dello psicanalista, dove chi aveva l’animo turbato poteva venire a sfogarsi”. E così, fin da piccolo, Singer è testimone di persone che avevano bisogno della profondissima conoscenza biblica e talmudica del padre, che faceva da Salomone nelle diatribe della comunità ebraica. Origliando da dietro la porta, o fingendo di studiare mentre qualcuno si presentava a lamentarsi e a cercare soluzioni, Singer ha conosciuto gli uomini, oltre a vedere in azione, come pacificatori o giudici, le sacre scritture e la saggezza rabbinica. Ilfoglio.it - Alla corte di mio padre Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Svelato il mistero della grande capacità del Nobel Isaac Bashevis Singer di leggere così bene l’animo umano, di individuare con così tanta lucidità desideri e pulsioni, di raccontare i rapporti umani. Ildi Singer per lavoro gestiva in casa un Beth Din, unarabbinica, una “specie di connubio fra tribunale, sinagoga, casa di studio e, se vogliamo, lettino dello psicanalista, dove chi aveva l’animo turbato poteva venire a sfogarsi”. E così, fin da piccolo, Singer è testimone di persone che avevano bisogno della profondissima conoscenza biblica e talmudica del, che faceva da Salomone nelle diatribe della comunità ebraica. Origliando da dietro la porta, o fingendo di studiare mentre qualcuno si presentava a lamentarsi e a cercare soluzioni, Singer ha conosciuto gli uomini, oltre a vedere in azione, come pacificatori o giudici, le sacre scritture e la saggezza rabbinica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Initial report shows Liam Payne had cocaine in his system when he died, says Argentine official - An initial toxicology report for ex-One Direction singer Liam Payne, who died last week, shows he had cocaine in his system after his death, an Argentine official said. (apnews.com)

I giorni italiani di Joseph Rykwert, il grande storico dell'architettura - La storia di ogni famiglia è un romanzo, massimamente quella degli ebrei orientali come dimostrano, fra i capolavori dal valore universale tradotti più di recente, “La famiglia Karnowski” (Adelphi) di ... (ilfoglio.it)

Chiara Mastroianni, ecco chi era mio padre - Chiara Françoise Charlotte Mastroianni, questo il suo nome per esteso, è una delle figlie d'arte con più peso sulle spalle avendo come genitori due grandissimi come Marcello Mastroianni e Catherine De ... (ansa.it)