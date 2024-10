Agenzia per il turismo delle Marche, attacco del Pd: “La sede è deserta” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancona, 23 ottobre 2024 – “Una sede il cui affitto costa 80mila euro in tre anni, per un contratto di sei anni totali, ma che in pieno orario lavorativo si presenta pressoché deserta”. Il Partito Democratico regionale ha compiuto uno degli ultimi sopralluoghi all'interno del quartiere generale di Atim, l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche. Da tempo i dem avevano messo sotto la lente quegli uffici, con foto e video, e riscontrando “l'assenza di personale e neppure uno dei sei dipendenti, nonostante la pianta organica ne preveda 12”, ha detto i consiglieri di opposizione. La sede si trova all'interno dell'edificio della Camera di Commercio delle Marche, ad Ancona. Ilrestodelcarlino.it - Agenzia per il turismo delle Marche, attacco del Pd: “La sede è deserta” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancona, 23 ottobre 2024 – “Unail cui affitto costa 80mila euro in tre anni, per un contratto di sei anni totali, ma che in pieno orario lavorativo si presenta pressoché”. Il Partito Democratico regionale ha compiuto uno degli ultimi sopralluoghi all'interno del quartiere generale di Atim, l'per ile l'internazionalizzazione. Da tempo i dem avevano messo sotto la lente quegli uffici, con foto e video, e riscontrando “l'assenza di personale e neppure uno dei sei dipendenti, nonostante la pianta organica ne preveda 12”, ha detto i consiglieri di opposizione. Lasi trova all'interno dell'edificio della Camera di Commercio, ad Ancona.

