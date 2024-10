Abbandono scolastico, progetti per combatterlo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Undici laboratori co-curricolari pomeridiani, oltre cento studenti protagonisti, il coinvolgimento delle professionalità dei docenti dei tre indirizzi: questi gli ingredienti, abbinati ai fondamentali fondi del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, che l’Istituto di istruzione superiore "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi utilizza nella ricetta finalizzata a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, sviluppando la motivazione allo studio. "Già dalla settimana in corso – viene spiegato in una nota dall’istituto, guidato dalla dirigente scolastica Pierlia Stimolo – inizieranno i primi laboratori che si articoleranno in modo intensivo e vedranno gli studenti fermarsi a scuola per cinque pomeriggi". Ecco nel dettaglio, quali saranno le attività che vengono proposte per ciascun indirizzo. Ilrestodelcarlino.it - Abbandono scolastico, progetti per combatterlo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Undici laboratori co-curricolari pomeridiani, oltre cento studenti protagonisti, il coinvolgimento delle professionalità dei docenti dei tre indirizzi: questi gli ingredienti, abbinati ai fondamentali fondi del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, che l’Istituto di istruzione superiore "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi utilizza nella ricetta finalizzata a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, sviluppando la motivazione allo studio. "Già dalla settimana in corso – viene spiegato in una nota dall’istituto, guidato dalla dirigente scolastica Pierlia Stimolo – inizieranno i primi laboratori che si articoleranno in modo intensivo e vedranno gli studenti fermarsi a scuola per cinque pomeriggi". Ecco nel dettaglio, quali saranno le attività che vengono proposte per ciascun indirizzo.

