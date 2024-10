Gaeta.it - X Factor 2024: Un’Attesa Finale a Napoli, La Prima Nella Storia del Format

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’approssimarsi della fase cruciale di X, i fan del talent show si preparano a vivere un evento senza precedenti. Dopo settimane di audizioni, bootcamp e home visit, giovedì 24 ottobre si aprirà ufficialmente il sipario sui Live Show. Questa fase culminerà nell’attesache si terrà il 5 dicembre in piazza del Plebiscito a, rendendo questo appuntamento una tappa storica per il programma, che si trasferisce all’aperto per lavolta. La magia dei Live Show A partire da giovedì 24 ottobre, su Sky e in streaming su Now, il palcoscenico dell’XArena accoglierà 12 artisti che daranno vita a performance imperdibili. Ogni settimana, i concorrenti si sfideranno per conquistare il pubblico e la giuria, sperando di guadagnare un postonapoletana.