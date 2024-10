Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, De Laurentiis si sfoga con i tifosi

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Mio Dio, come sei caduta in basso". Un pensiero che, facendo il verso al titolo del famoso film di Luigi Comencini, potrebbe essere passato per la testa di Marko Tusek, il roccioso lungo sloveno che fece le fortune della Scavolini nei primi anni Duemila, quando ancora da queste parti si giocava l’Eurolega. Domenica era sugli spalti a vedere la, di cui ha vestito orgogliosamente la maglia e che oggi annaspa in fondo alla classifica dell’A2 con due vittorie e quattro sconfitte, di cui tre consecutive. Spiro Leka ha sperato a lungo di risollevare il morale della truppa e dei, ma a 5’ dal gong, quand’era ora di stringere, i biancorossi si sono liquefatti segnando appena 4 punti e lasciando strada alla Tezenis che ha sempre condotto e dunque portato a casa meritatamente la posta in palio.