“Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale", webinar di Poste Italiane (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche in provincia di Messina tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione digitale. Mercoledì 23 ottobre si svolgerà la sessione dal titolo “Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale. Sicurezza, etica e consapevolezza della navigazione in rete”, nel corso del quale esperti della Messinatoday.it - “Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale", webinar di Poste Italiane Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche in provincia di Messina tornano idisull’Educazione. Mercoledì 23 ottobre si svolgerà la sessione dal titolo “: ie ledel. Sicurezza, etica e consapevolezza della navigazione in rete”, nel corso del quale esperti della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teatro onlife : la piattaforma digitale riconosciuta dal Ministero per i bambini della primaria : tra aula e palcoscenico. Ecco come funziona - Ecco come funziona sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Prenota l’esperienza digitale in programma il 28 gennaio 2025. . Teatro Onlife è una piattaforma digitale ibrida pensata per l’educazione dei bambini della scuola primaria che combina elementi di teatro, video streaming e interazione tecnologica. (Orizzontescuola.it)