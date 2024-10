Ilrestodelcarlino.it - United, prima il derby poi l’anticipo con il Lentigione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una domenica senza il calcio giocato e ora un piccolo tour de force. Si preparano San Marino eRiccione, pronte domani ad andare in campo per il turno infrasettimanale dell’ottava giornata. Il maltempo ha frenato il girone B nello scorso fine settimana. Così, per le due squadre biancazzurre, sono saltate le sfide con Progresso e Fiorenzuola. Match che saranno recuperati, come disposto dal Comitato interregionale della Lega nazionale dilettanti, mercoledì della prossima settimana. Maci sono in balli altri 180 minuti. Nei quali il San Marino mercoledì affronterà il Prato e loal ’Calbi’ proverà a fermare il Ravenna. Due match decisamente importanti, per entrambe. Poi il Riccione sarà nuovamente in campo sabato. Infatti, è stato anticipata di un giorno la partita sul campo del