Unifil, Israele «ha usato armi a fosforo bianco» in una base: colpiti 15 soldati. Il rapporto top secret svelato dal Financial Times

(Di martedì 22 ottobre 2024) L'esercito israeliano avrebbe usato «fosforo bianco» in una base Unifil in Libano, colpendo 15 militari. È quanto emerge da un rapporto top secret - visionato

Netanyahu sbeffeggia l’Onu : “Nulla contro l’Unifil”. E poi spara su un’altra base - Parole a cui ha risposto il capo della Guardia Rivoluzionaria iraniana, il generale Hossein Salami, minacciando Israele di lanciare altri missili se lo Stato ebraico colpirà l’Iran: “Non ripetete il vostro errore. Dopo giorni di relativa calma e rassicurazioni grottesche da parte del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, le Nazioni Unite hanno affermato che “i caschi blu della postazione ... (Lanotiziagiornale.it)

Libano - colpita ancora una base Unifil : «Attacco diretto e deliberato di tank israeliani». Scholz : «Continueremo a consegnare armi a Tel Aviv» - Cnn: Israele risponderà all’Iran prima delle elezioni USA Secondo quanto riporta la Cnn alcuni funzionari statunitensi si aspettano che Israele risponda con la sua rappresaglia all’Iran prima delle elezioni presidenziali statunitensi. L’attacco è avvenuto nella zona centrale del confine tra Israele e Libano. (Open.online)

Libano - colpita ancora una base Unifil : «Attacco diretto e deliberato di tank israeliani». Scholz : «Continueremo a consegnare armi a Tel Aviv» - Queste le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz, al Bundestag in vista del Consiglio europeo. La tempistica e i parametri di questa reazione, in base a quanto raccolto finora dagli americani, sono ancora oggetto di dibattito nel governo israeliano. Scholz: «Continueremo a dare armi a Israele» «Ci sono consegne di armi a Israele e ce ne saranno in futuro. (Open.online)