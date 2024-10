Tragedia a Chivasso: giovane di 24 anni si toglie la vita in un ex deposito abbandonato (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico evento ha scosso la comunità di Chivasso il 22 ottobre 2024, quando un giovane di soli 24 anni ha deciso di porre fine alla sua vita in circostanze drammatiche. Questo episodio si è verificato nel pomeriggio presso un’area dismessa dell’ex deposito Agip, una location che, sebbene dimenticata, è ora divenuta simbolo di profonda sofferenza. L’atto estremo di Alessandro Scigliano ha lasciato un forte impatto sulla popolazione locale, sollevando interrogativi sul benessere psicologico dei giovani e sull’importanza di una rete di supporto. Il grido di disperazione e l’arrivo dei soccorsi Nel tardo pomeriggio, precisamente intorno alle 15:00, il silenzio che regnava nell’area è stato spezzato da un grido di desolazione. La ex fidanzata di Alessandro, presente al momento della Tragedia, ha lanciato l’allerta contattando il numero di emergenza 112. Gaeta.it - Tragedia a Chivasso: giovane di 24 anni si toglie la vita in un ex deposito abbandonato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico evento ha scosso la comunità diil 22 ottobre 2024, quando undi soli 24ha deciso di porre fine alla suain circostanze drammatiche. Questo episodio si è verificato nel pomeriggio presso un’area dismessa dell’exAgip, una location che, sebbene dimenticata, è ora divenuta simbolo di profonda sofferenza. L’atto estremo di Alessandro Scigliano ha lasciato un forte impatto sulla popolazione locale, sollevando interrogativi sul benessere psicologico dei giovani e sull’importanza di una rete di supporto. Il grido di disperazione e l’arrivo dei soccorsi Nel tardo pomeriggio, precisamente intorno alle 15:00, il silenzio che regnava nell’area è stato spezzato da un grido di desolazione. La ex fidanzata di Alessandro, presente al momento della, ha lanciato l’allerta contattando il numero di emergenza 112.

