Tappo nel collettore E Marotta va sott’acqua

(Di martedì 22 ottobre 2024) di Sandro Franceschetti "Mentre sabato mattina la pioggia battente stava allagando gran parte dinord, lo scarico a mare del nuovodi via Chienti era chiuso da grossi blocchi di cemento. E solo nel pomeriggio, quando il danno era ormai fatto, è stato mandato un escavatore a rimuovere il ‘’". Comincia in questo modo l’ennesima critica nei confronti dell’amministrazione Barbieri da parte del consigliere comunale Psi Anteo Bonacorsi, capogruppo di opposizione. Il quale ieri ha predisposto un’interrogazione urgente per capire le motivazione di quanto è successo e che, a suo dire, "si poteva almeno parzialmente evitare".