Sulle tracce di Flavia sparita con la sua auto

(Di martedì 22 ottobre 2024) PONTEDERA (Pisa) Al setaccio ci sarebbero tabulati telefonici, computer di famiglia e amicizie diMello Agonigi. La procura di Pisa ha aperto un fascicolo contro ignoti in cui ipotizza il reato di omicidio per la scomparsa della 54enne, origini brasiliane ma cittadina italiana,dallo scorso 12 ottobre da Pontedera, nel Pisano, dopo aver abitato a lungo a Torre del Lago. Lo ha reso noto la procuratrice Teresa Angela Camelio. La donna manca da casa dalla sera in cui uscì con amiche per andare al Don Carlos nel Pistoiese. Èlei ed èla sua macchina, una Opel Mokka Elegance, color argento. Ma non solo: i due cellulari che teneva sempre accesi sono spenti, il passaporto è a casa, il conto corrente non presenta movimenti e non si è fatta più sentire con le sorelle che abitano in Brasile e con le quali i contatti erano quasi giornalieri.