Stop al bonus climatizzatori, mercato in picchiata nel 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo Stop al bonus climatizzatori, o per meglio dire l’inadeguatezza in certi casi degli incentivi, ha dato una mazzata al mercato dei macchinari per riscaldare o raffreddare gli ambienti. È quanto si evince dai dati di vendita del primo semestre in Europa, dove il mercato dei climatizzatori è crollato del 47% rispetto agli stessi dati del 2023. Le cause? A dire il vero sarebbero molteplici, con le misure d’aiuto in prima linea, seguite poi dal costo dell’energia troppo elevato rispetto al passato. I guai del mercato Lo stato di salute del settore dei climatizzatori, filiera strategica non di poco conto, è stato discusso nel corso dell’Heat pump day organizzato dalla lobby europea. Nel Vecchio Continente, dove si contano il 73% delle pompe di calore e climatizzatori, infatti, i macchinari hanno subito un netto rallentamento nelle vendite. Quifinanza.it - Stop al bonus climatizzatori, mercato in picchiata nel 2024 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Loal, o per meglio dire l’inadeguatezza in certi casi degli incentivi, ha dato una mazzata aldei macchinari per riscaldare o raffreddare gli ambienti. È quanto si evince dai dati di vendita del primo semestre in Europa, dove ildeiè crollato del 47% rispetto agli stessi dati del 2023. Le cause? A dire il vero sarebbero molteplici, con le misure d’aiuto in prima linea, seguite poi dal costo dell’energia troppo elevato rispetto al passato. I guai delLo stato di salute del settore dei, filiera strategica non di poco conto, è stato discusso nel corso dell’Heat pump day organizzato dalla lobby europea. Nel Vecchio Continente, dove si contano il 73% delle pompe di calore e, infatti, i macchinari hanno subito un netto rallentamento nelle vendite.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - aziende false per i bonus post covid : «Stop a 229 partite Iva» - Avevano escogitato un metodo per lucrare sui fondi della ripresa economica, quella - per intenderci - provocata dalla pandemia. Avevano dato vita a centinaia di aziende, che - sulla carta -... (Ilmattino.it)

Stop al pagamento del bonus "Caro voli" per mancanza di fondi - Schifani smentisce : "Pronti altri 6 milioni" - Il messaggio che spunta sulla piattaforma regionale dedicata al rimborso dei biglietti aerei è chiaro: "Attenzione: per le istanze presentate e approvate a tutt'oggi e non ancora liquidate, si comunica che i suddetti contributi verranno erogati non appena si avrà la disponibilità finanziaria di... (Messinatoday.it)

Stop al pagamento del bonus "Caro voli" per mancanza di fondi - Schifani smentisce : "Pronti altri 6 milioni" - Il messaggio che spunta sulla piattaforma regionale dedicata al rimborso dei biglietti aerei è chiaro: "Attenzione: per le istanze presentate e approvate a tutt'oggi e non ancora liquidate, si comunica che i suddetti contributi verranno erogati non appena si avrà la disponibilità finanziaria di... (Palermotoday.it)