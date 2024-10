Stellantis, a settembre -26% le auto vendute in Europa (Di martedì 22 ottobre 2024) TORINO, 22 OTT – Stellantis ha immatricolato a settembre in Europa Occidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) 148.306 auto, il 26% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è scesa dal 17,2% al 13,3%. Nei primi nove mesi del 2024 il gruppo ha venduto 1.550.43 auto, in calo del 6% Imolaoggi.it - Stellantis, a settembre -26% le auto vendute in Europa Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) TORINO, 22 OTT –ha immatricolato ainOccidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) 148.306, il 26% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è scesa dal 17,2% al 13,3%. Nei primi nove mesi del 2024 il gruppo ha venduto 1.550.43, in calo del 6%

