Si è spento a 85 anni a Chieti Antonio Di Stefano con lui se ne va un pezzo di storia del movimento operaio italiano

Si è spento oggi, 22 ottobre, a 85 anni, nell'ospedale clinicizzato di Chieti, Antonio Di Stefano, molto stimato e conosciuto in città anche per il contrinbuto che con passione ed esperienza ha dato alla politica cittadina, in particolare al circolo di Sinistra Italiana.

