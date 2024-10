Si candida a sindaco e gli vandalizzano il negozio: il raid a Ercolano (Di martedì 22 ottobre 2024) "Due anni fa mi fecero trovare in giardino e nella campana del negozio quattro bossoli di pistola. Oggi, alla vigilia di un evento, dove presentiamo la mia candidatura a sindaco, ma soprattutto un progetto di uomini e donne che non hanno paura di denunciare, subisco la devastazione fisica del mio Napolitoday.it - Si candida a sindaco e gli vandalizzano il negozio: il raid a Ercolano Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Due anni fa mi fecero trovare in giardino e nella campana delquattro bossoli di pistola. Oggi, alla vigilia di un evento, dove presentiamo la miatura a, ma soprattutto un progetto di uomini e donne che non hanno paura di denunciare, subisco la devastazione fisica del mio

A Ercolano distrutto il negozio di Piero Sabbarese - consigliere comunale e candidato sindaco - Ladri nel negozio di Piero Sabbarese, consigliere di Azione e prossimo candidato sindaco di Ercolano: "Non credo ai complotti, ma se pensano di intimidirmi sbagliano di grosso"Continua a leggere . (Fanpage.it)

