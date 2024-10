Sì alla cassa integrazione per il comparto moda del Valdarno (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – L'annuncio è arrivato dal sindaco di Montevarchi, che ha comunicato una novità molto importante per il Valdarno e per il comparto moda. "Una bellissima notizia", l'ha definita Silvia Chiassai Martini. A seguito della richiesta di aiuto espressa dalle associazioni di categoria, che rappresentano il made in Italy in Valdarno, Chiassai, insieme all’onorevole Tiziana Nisini, ha incontrato la settimana scorsa a Roma il Sottosegretario al lavoro Durigon per rappresentare le criticità e la necessità di un supporto immediato a tutto l’indotto della moda del Valdarno. Lanazione.it - Sì alla cassa integrazione per il comparto moda del Valdarno Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – L'annuncio è arrivato dal sindaco di Montevarchi, che ha comunicato una novità molto importante per ile per il. "Una bellissima notizia", l'ha definita Silvia Chiassai Martini. A seguito della richiesta di aiuto espressa dalle associazioni di categoria, che rappresentano il made in Italy in, Chiassai, insieme all’onorevole Tiziana Nisini, ha incontrato la settimana scorsa a Roma il Sottosegretario al lavoro Durigon per rappresentare le criticità e la necessità di un supporto immediato a tutto l’indotto delladel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Sì alla cassa integrazione per il comparto moda" - - "Una bellissima notizia per il nostro territorio per il comparto moda." Dopo la richiesta di aiuto espressa dalle associazioni di categoria, che rappresentano il made in Italy in Valdarno, alle Istituzioni territoriali, il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, insieme all’onorevole... (Arezzonotizie.it)

Crisi del comparto moda - ok dal governo a 8 settimane di Cig in deroga - La prima è la moratoria sui mutui, sulla quale stiamo lavorando ed infatti Abi ha già preso un’importante posizione in merito. Il Consiglio dei ministri del 21 ottobre ha approvato ammortizzatori sociali per le imprese, anche artigiane, fino a 15 dipendenti, dei settori abbigliamento, calzaturiero e tessile. (Corrieretoscano.it)

Vestire il futuro. La moda perde terreno - cresce il comparto della bellezza - cambiano i gusti - Scrivere adesso di strategie di ripresa della moda è un esercizio difficile, soprattutto perché i fattori che giocano contro questo recupero – che sarebbe più corretto affiancare a un inevitabile e... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)