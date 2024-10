Serie A1 femminile, Paola Egonu procede spedita verso il recupero (Di martedì 22 ottobre 2024) Una Numia Vero Volley Milano che si lecca le ferite dopo la prima sconfitta in campionato potrebbe a breve tornare a sorridere. La società del Consorzio ha fatto sapere che la visita di controllo a cui Paola Egonu è stata sottoposta dopo l'operazione alle fosse nasali avvenuta nei giorni Milanotoday.it - Serie A1 femminile, Paola Egonu procede spedita verso il recupero Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Una Numia Vero Volley Milano che si lecca le ferite dopo la prima sconfitta in campionato potrebbe a breve tornare a sorridere. La società del Consorzio ha fatto sapere che la visita di controllo a cuiè stata sottoposta dopo l'operazione alle fosse nasali avvenuta nei giorni

Paola Egonu off-limits : da qui non si passa - A me davano del lei quando a 33 anni andavo in questura qui in Italia per la cittadinanza, a quelli di colore davano del tu. Paola Egonu, spunta un altro retroscena (LaPresse) – Ilveggente. Non gli è mai interessato del personaggio. Sin dall’inizio ha avuto molto più a cuore la persona, la giocatrice, che non la ragazza famosa in tutto il mondo per il suo talento e per il suo successo. (Ilveggente.it)

La promessa del ct Velasco a Paola Egonu prima di Parigi 2024 : «Contro il razzismo ti difenderò fino alla morte» - A me davano del lei quando a 33 anni andavo in questura qui in Italia per la cittadinanza, alle persone nere davano del tu», differenze di trattamento che lasciano il segno e Velasco conosce, «queste ragazze hanno a volte delle reazioni o delle sensazioni, e sono in guardia, perché hanno vissuto tante cose da piccole e ora che sono famose non si possono permettere più niente». (Open.online)

La promessa del ct Velasco a Paola Egonu prima di Parigi 2024 : «Contro il razzismo ti difenderò fino alla morte» - Bisogna giocare meglio degli altri». Ma con lei è stato chiaro su una cosa: contro il razzismo sarebbe sempre stato al suo fianco, in prima linea. L’allenatore è un buon attore, deve trasmettere qualcosa e deve scegliere cosa, a volte azzecchiamo la scelta a volte a no». Come i figli», ha aggiunto, «altrimenti è difficile che la squadra sia convinta e abbia autostima, abbia la forza di affrontare ... (Open.online)