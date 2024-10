Schlein: “Bucci? Non è la prima volta che la destra strumentalizza le alluvioni” (Di martedì 22 ottobre 2024) GENOVA – “Non e’ la prima volta che la destra strumentalizza e politicizza le alluvioni e le ricostruzioni. Questo non porta risultati a quei cittadini che ad esempio aspettano da piu’ di un anno in Emilia Romagna i ristori promessi dalla stessa destra che sostiene il sindaco Bucci e che non sono mai arrivati”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Genova accompagnando il candidato del centrosinistra Andrea Orlando per Regione Liguria rispondendo alle accuse del sindaco Bucci, candidato del centrodestra, sulle alluvioni in Emilia Romagna. “A noi piace rimboccarci le maniche ed essere utili al territorio, peraltro devo dire che, quando alcune parti delle province di Genova e Spezia sono andate sott’acqua qualche giorno, fa di noi nessuno di noi ha incolpato in alcun modo chi amministra questa Regione”, ha concluso Schlein. Lopinionista.it - Schlein: “Bucci? Non è la prima volta che la destra strumentalizza le alluvioni” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) GENOVA – “Non e’ lache lae politicizza lee le ricostruzioni. Questo non porta risultati a quei cittadini che ad esempio aspettano da piu’ di un anno in Emilia Romagna i ristori promessi dalla stessache sostiene il sindacoe che non sono mai arrivati”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellya Genova accompagnando il candidato del centrosinistra Andrea Orlando per Regione Liguria rispondendo alle accuse del sindaco, candidato del centro, sullein Emilia Romagna. “A noi piace rimboccarci le maniche ed essere utili al territorio, peraltro devo dire che, quando alcune parti delle province di Genova e Spezia sono andate sott’acqua qualche giorno, fa di noi nessuno di noi ha incolpato in alcun modo chi amministra questa Regione”, ha concluso

