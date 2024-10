Lapresse.it - Roma, arriva il veterinario sociale: un aiuto per persone fragili e i loro cuccioli

(Di martedì 22 ottobre 2024) È stato inaugurato ail primo ambulatorio di veterinariainteramente gestito da Lav, un centro di cura per cani e gatti che vivono in famiglie contà sociali, non sempre in grado di rispondere a tutti i bisogni dei propri animali. Famiglie coinvolte, per questo motivo, in un programma di sostegno, che Lav e la Comunità di Sant’Egidio portano avanti da quasi tre anni. “L’ambulatorio che offrirà visite, interventi e cure gratuite è un presidioche garantirà agli animali il diritto alla cura: un punto di approdo concreto delle attività che Lav porta avanti da anni in collaborazione con Sant’Egidio per non lasciare soli gli anziani soli e le famiglie che condividono la propria vita con un cane o un gatto”, ha dichiarato Alessandra Ferrari, responsabile dell’area animali familiari Lav.