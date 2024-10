Rivoluzione rifiuti, come cambia la raccolta (Di martedì 22 ottobre 2024) Rivoluzione rifiuti a Bentivoglio: prende il via infatti un adeguamento dei servizi di raccolta con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile. Le novità sono previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir. Per ottimizzare le soluzioni e dare risposte efficaci alle necessità dei cittadini, la riorganizzazione è stata affrontata nel corso di diversi tavoli avviati dal Comune di Bentivoglio e dal suo Ufficio Ambiente. Complessivamente sono interessate dal progetto quasi 2.800 utenze. Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione rifiuti, come cambia la raccolta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024)a Bentivoglio: prende il via infatti un adeguamento dei servizi dicon l’obiettivo di migliorare quantità e qualità delladifferenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile. Le novità sono previste dalla gara per la gestione deiurbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir. Per ottimizzare le soluzioni e dare risposte efficaci alle necessità dei cittadini, la riorganizzazione è stata affrontata nel corso di diversi tavoli avviati dal Comune di Bentivoglio e dal suo Ufficio Ambiente. Complessivamente sono interessate dal progetto quasi 2.800 utenze.

