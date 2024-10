Metropolitanmagazine.it - Rivelazioni scottanti sul caso Boccia che potrebbero creare un terremoto politico

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, da alcune anticipazioni delle inchieste che andranno in onda domenica sera alla ripartenza del programma su Rai3 e cheavere conseguenze a livello. La prima è quella su un nuovoal ministero della Cultura, che non riguarda però la gestione dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. “Non riguarda, ma come modalità di operazione è unsimile – rivela Ranucci a Un Giorno da Pecora -. Potrebbe essere al maschile. Riguarda sempre il ministero della Cultura, ma Sangiuliano non c’entra”. Se nella vicenda che ha portato alle dimissioni dell’ex direttore del Tg2 sono stati solo scalfiti altri esponenti del partito della premier Giorgia Meloni, questa volta le coseandare diversamente.