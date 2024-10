Gaeta.it - “Questi ragazzi” trionfa al Valdarno Cinema Film Festival con premi per la sensibilità e la narrazione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un forte riconoscimento per il documentario “”, frutto del lavoro del regista di Latina Renato Chiocca, è arrivato al. Il cortometraggio ha ottenuto due importanti: ilo Franco Basaglia 2024 e una menzione speciale dall’Accademia della Nunziata.riconoscimenti sottolineano non solo la qualità artistica del lavoro, ma anche la capacità del regista di affrontare temi delicati come la fragilità e la vulnerabilità, coinvolgendo in modo autentico gli studenti dell’Istituto San Benedetto di Latina.