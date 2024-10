Porto-Hoffenheim (Europa League, 24-10-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni cercano la prima vittoria europea (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Porto sta disputando una stagione sicuramente positiva, soprattutto dentro i propri confini: per ora in Europa ha raccolto poco, anche per un calendario non troppo agevole. I Dragoni hanno perso all’esordio contro il Bodo Glimt, disputando davvero una brutta gara: dopo la figuraccia in Norvegia però, hanno mostrato il loro valore contro il Manchester InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Porto-Hoffenheim (Europa League, 24-10-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni cercano la prima vittoria europea Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilsta disputando una stagione sicuramente positiva, soprattutto dentro i propri confini: per ora inha raccolto poco, anche per un calendario non troppo agevole. Ihanno perso all’esordio contro il Bodo Glimt, disputando davvero una brutta gara: dopo la figuraccia in Norvegia però, hanno mostrato il loro valore contro il Manchester InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Letta presenta all'Europarlamento il suo rapporto sul mercato unico - E' attesa anche la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. Dopo Draghi, insomma tocca a Letta, politico con la valigia che ha già annunciato di volersi dimettere da deputato per tornare all'università (in questo caso come decano dell'Istituto de Empresa  di Madrid). La discussione segue appunto la pubblicazione del rapporto Draghi sulla competitività in Europa, che ha mappato le ... (Ilfoglio.it)

Intelligenza artificiale - in Europa è dibattito sull’utilizzo a scuola. Un docente irlandese : “Prima ci impiegavo 10 giorni per correggere i temi - ora uno solo. Può essere valido supporto - ma occorre evitare utilizzi impropri” - A lanciare l'allarme, dalle pagine del quotidiano The Irish Mail on Sunday è Patrick Hickey, formatore di insegnanti sull'intelligenza artificiale, che sottolinea la mancanza di linee guida e finanziamenti specifici per promuovere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle scuole. In Irlanda è allarme sulla mancata integrazione dell'intelligenza artificiale nel sistema scolastico. (Orizzontescuola.it)

Valentina Palmisano : "Rapporto diretto con territorio fondamentale in Europa" - L'europarlamentare pugliese del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, ieri (mercoledì 16 ottobre 2024) a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo dove si svolgono le riunioni delle varie commissioni, ha accolto una delegazione di iscritti e simpatizzanti del M5S della provincia di... (Brindisireport.it)