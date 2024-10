Picchiata e violentata a 15 anni dall’ex fidanzato: “Mi ha portata all’anoressia” (Di martedì 22 ottobre 2024) Una ragazza è stata Picchiata e violentata dal suo ex fidanzato quando aveva solo 15 anni. Una situazione che l'ha portata ad abbandonare la scuola e ammalarsi di anoressia. Il giovane adesso è a processo. Fanpage.it - Picchiata e violentata a 15 anni dall’ex fidanzato: “Mi ha portata all’anoressia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Una ragazza è statadal suo exquando aveva solo 15. Una situazione che l'haad abbandonare la scuola e ammalarsi di anoressia. Il giovane adesso è a processo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Picchiata con il bastone - legata - violentata e minacciata : l'orrore di padre e figlio sulla donna - La storia agghiacciante a Teramo: condotte di violenza fisica e psichica con cadenza quasi quotidiana. Il 74enne agli arresti domiciliari: scatta il braccialetto elettronico (anche per il figlio). (Ilgiornale.it)

Caserta - donna ridotta in schiavitù per sei anni - picchiata e violentata : arrestato l’ex compagno - Dopo aver trovato rifugio nell’abitazione di una cognata, la donna è stata contattata via social dall’uomo che le ha intimato di consegnargli 25 mila euro, minacciando di fare del male a lei e alla sua famiglia. I precedenti In passato, il 34enne era stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della giovane. (Open.online)

Sequestrata in casa - picchiata e violentata dal compagno : la terribile vicenda accaduta a Roma - La donna ha inoltre raccontato che le violenze erano iniziate nel mese di dicembre del 2023. Era stata la vittima a chiamare il 113: approfittando dell’assenza momentanea del compagna – uscito di casa chiudendo la porta a chiave dall’esterno, così da tenere imprigionata la donna – ha chiesto aiuto alla polizia. (Quotidiano.net)