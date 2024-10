Operazione antidroga a Francavilla al Mare, denunciato 40enne per spaccio (Di martedì 22 ottobre 2024) Operazione di controllo del territorio, mirata a prevenire e reprimere i reati legati alla movida cittadina e al traffico di sostanze stupefacenti. L'attività ha portato a un intervento significativo a Francavilla al Mare, dove un quarantenne del posto è stato denunciato per spaccio di droga Chietitoday.it - Operazione antidroga a Francavilla al Mare, denunciato 40enne per spaccio Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)di controllo del territorio, mirata a prevenire e reprimere i reati legati alla movida cittadina e al traffico di sostanze stupefacenti. L'attività ha portato a un intervento significativo aal, dove un quarantenne del posto è statoperdi droga

