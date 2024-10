Muore in ospedale per una diagnosi errata: il medico indagato invoca lo scudo penale (Di martedì 22 ottobre 2024) La morte di Daniele D’Amato, un uomo di 48 anni – nonché zio dell’olimpionica Alice – che ha perso la vita a causa di una dissezione aortica che non sarebbe stata diagnosticata tempestivamente, ha sollevato una serie di dubbi legali e medici. Soprattutto riguardo all’applicabilità dello scudo penale per i sanitari coinvolti. Il 48enne si era recato in ospedale più volte tra maggio e giugno 2021, lamentando gravi dolori e sintomi come pressione sanguigna e globuli bianchi elevati. Ciononostante, è stato dimesso più volte, con la diagnosi errata di lombalgia (mal di schiena). Fino a che, al quarto accesso ospedaliero, è stata finalmente riconosciuta la gravità della situazione. Non si trattava di mal di schiena, ma di dissezione aortica. L’inchiesta Nonostante l’intervento d’urgenza, D’Amato è morto pochi giorni dopo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) La morte di Daniele D’Amato, un uomo di 48 anni – nonché zio dell’olimpionica Alice – che ha perso la vita a causa di una dissezione aortica che non sarebbe stata diagnosticata tempestivamente, ha sollevato una serie di dubbi legali e medici. Soprattutto riguardo all’applicabilità delloper i sanitari coinvolti. Il 48enne si era recato inpiù volte tra maggio e giugno 2021, lamentando gravi dolori e sintomi come pressione sanguigna e globuli bianchi elevati. Ciononostante, è stato dimesso più volte, con ladi lombalgia (mal di schiena). Fino a che, al quarto accesso ospedaliero, è stata finalmente riconosciuta la gravità della situazione. Non si trattava di mal di schiena, ma di dissezione aortica. L’inchiesta Nonostante l’intervento d’urgenza, D’Amato è morto pochi giorni dopo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neonata muore all?ospedale - accertamenti sui genitori : «Il decesso è avvenuto a causa delle percosse o perché sballottata» - Aperta una inchiesta sulla neonata morta la mattina di giovedì 17 ottobre all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. La piccola ? che era nata sei... (Leggo.it)

Neonata muore all?ospedale - accertamenti sui genitori : «Il decesso è avvenuto a causa delle percosse o perché sballottota» - Aperta una inchiesta sulla neonata morta la mattina di giovedì 17 ottobre all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. La piccola ? che era nata sei... (Leggo.it)

Nata da pochi giorni - muore in ospedale. Aperta un’inchiesta : accertamenti sui genitori - Secondo quanto riportato, la piccola era nata sei giorni prima all’ospedale di Aversa, nel Casertano, ed era giunta a Nocera in condizioni molto gravi. Inizialmente, la neonata non presentava malattie al momento della dimissione dall’ospedale e sul suo corpo non sembrerebbero esserci segni di violenza, come riporta Il Messaggero. (Thesocialpost.it)