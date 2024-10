Liberoquotidiano.it - Mulè: "Bisogna trovare modelli di una nuova società per facilitare la mobilità delle competenze"

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2024 "Sono necessarie soluzioni per la". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Giorgio, introducendo il Rapporto di Previsione del Centro Studi Confindustria: "I nodi della competitività. La crescita dell'Italia fra tensioni globali, tassi e Pnrr".ha detto chedi una", concentrandosi su interventi concreti, in particolare sul "fronte abitativo nelle grandi città, perla". Il vicepresidente della Camera ha inoltre sottolineato l'importanza di non basarsi solo sul trasferimento didal Sud al Nord, ma di creareche "favoriscano lo sviluppo stanziale nelle regioni meridionali". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev