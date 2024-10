Milan-Bruges 3-1: Pulisic e Reijnders regalano ai rossoneri il primo sigillo in Champions (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – Arriva tra le mura amiche dello stadio di San Siro il primo successo stagionale in Champions League del Milan: i rossoneri hanno infatti piegato 3-1 il Bruges. A dispetto del passivo finale, però, gli uomini di Fonseca hanno dovuto faticare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sui belgi, partiti con la quinta innestata e andati vicini al vantaggio con due volte con Tzolis e una con Ordonez (traversa per lui). Il vantaggio firmato da Pulisic direttamente su calcio d’angolo al 34’ e l’espulsione per rosso diretto di Onyedika sembravano però aver raddrizzato la serata dei rossoneri. Di diverso avviso il Bruges che, nonostante l’inferiorità numerica, ha continuato a giocare con personalità e al 50’ ha riequilibrato il risultato con una combinazione tra due neoentrati Vetlesen e Sabbe, autore dell’1-1. Sport.quotidiano.net - Milan-Bruges 3-1: Pulisic e Reijnders regalano ai rossoneri il primo sigillo in Champions Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)o, 22 ottobre 2024 – Arriva tra le mura amiche dello stadio di San Siro ilsuccesso stagionale inLeague del: ihanno infatti piegato 3-1 il. A dispetto del passivo finale, però, gli uomini di Fonseca hanno dovuto faticare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sui belgi, partiti con la quinta innestata e andati vicini al vantaggio con due volte con Tzolis e una con Ordonez (traversa per lui). Il vantaggio firmato dadirettamente su calcio d’angolo al 34’ e l’espulsione per rosso diretto di Onyedika sembravano però aver raddrizzato la serata dei. Di diverso avviso ilche, nonostante l’inferiorità numerica, ha continuato a giocare con personalità e al 50’ ha riequilibrato il risultato con una combinazione tra due neoentrati Vetlesen e Sabbe, autore dell’1-1.

