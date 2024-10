Migranti, il decreto paesi sicuri e i Cpr in Albania: «I giudici potranno negare ancora i rimpatri» (Di martedì 22 ottobre 2024) La parola chiave è «territoriale». Il decreto paesi sicuri del governo Meloni ne mette 19 in lista per recepire la sentenza della Corte di Giustizia Europea e salvare i Cpr in Albania. Ma dopo gli annunci e le sfuriate della settimana scorsa da parte di Giorgia Meloni quello che spicca è ciò che manca. Dal provvedimento legislativo che nelle intenzioni dell’esecutivo dovrebbe superare il decreto interministeriale del ministero degli Esteri è sparita la parte sui ricorsi del Viminale contro le decisioni dei giudici. Che avrebbe dovuto introdurre il grado di appello alle decisioni prima della Cassazione. In più manca qualsiasi riferimento al secondo argomento della Cge sui paesi sicuri: quello delle categorie e delle minoranze etniche e religiose vessate. Significa che i giudici potranno continuare a negare i rimpatri per quelle motivazioni. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) La parola chiave è «territoriale». Ildel governo Meloni ne mette 19 in lista per recepire la sentenza della Corte di Giustizia Europea e salvare i Cpr in. Ma dopo gli annunci e le sfuriate della settimana scorsa da parte di Giorgia Meloni quello che spicca è ciò che manca. Dal provvedimento legislativo che nelle intenzioni dell’esecutivo dovrebbe superare ilinterministeriale del ministero degli Esteri è sparita la parte sui ricorsi del Viminale contro le decisioni dei. Che avrebbe dovuto introdurre il grado di appello alle decisioni prima della Cassazione. In più manca qualsiasi riferimento al secondo argomento della Cge sui: quello delle categorie e delle minoranze etniche e religiose vessate. Significa che icontinuare aper quelle motivazioni.

