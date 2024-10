“Mamma se n’è andata”. Lutto nel cinema, la famosa attrice morta a 68 anni: l’annuncio della figlia (Di martedì 22 ottobre 2024) Lutto nel cinema, la famosa attrice morta all’età di 68 anni. La donna è deceduta a causa di una malattia polmonare. La notizia è stata confermata dalla figlia, Juliette, che ha espresso il desiderio di ricordare la madre come un’attrice “graziosa” che ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico. Stiamo parlando della grandiosa attrice francese Christine Boisson, che ha debuttato sul grande schermo a 17 anni nel film Emmanuelle, è morta all’età di 68 anni a Parigi. >> Lutto per cinema e tv, morta l’amatissima attrice. l’annuncio della famiglia: “Se n’è andata serenamente” Christine Boisson aveva appena terminato la scuola ed era ancora minorenne quando Just Jaeckin la scelse per il suo classico erotico del 1974 nel ruolo di Marie-Ange, un’adolescente sessualmente avventurosa che introduce Emmanuelle (Sylvia Kristel) alla figura libertina di Mario. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024)nel, laall’età di 68. La donna è deceduta a causa di una malattia polmonare. La notizia è stata confermata dalla, Juliette, che ha espresso il desiderio di ricordare la madre come un’“graziosa” che ha lasciato un segno indelebile nel panoramatografico. Stiamo parlandograndiosafrancese Christine Boisson, che ha debuttato sul grande schermo a 17nel film Emmanuelle, èall’età di 68a Parigi. >>pere tv,l’amatissimafamiglia: “Se n’èserenamente” Christine Boisson aveva appena terminato la scuola ed era ancora minorenne quando Just Jaeckin la scelse per il suo classico erotico del 1974 nel ruolo di Marie-Ange, un’adolescente sessualmente avventurosa che introduce Emmanuelle (Sylvia Kristel) alla figura libertina di Mario.

