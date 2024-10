Panorama.it - Logistica in tilt in Brasile: oltre 2 milioni di sacchi di caffè fermi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non c'è tregua per il: ritardi e disorganizzazione nei porti delpesano sull'export e sui prezzi globali. Ci sono, da mesi, 2,155didipronti per essere esportati. Problemi diche, iniziati a gennaio, non si sono risolti e le conseguenze economiche rischiano di essere gravi. Secondo l'ultimo rapporto del Consiglio brasiliano degli esportatori di(Cecafé) il Paese ha perso finora l’equivalente di 536,74di euro in mancati introiti dall’export della materia prima fondamentale per l’economia interna. In, le aziende del settore hanno dovuto sostenere costi addizionali per 5,938 miliardi di reais (circa 960di euro) a causa dei ritardi e dei continui cambi di scalo delle navi.